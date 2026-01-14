Oxford BioMedica Aktie
WKN: 905433 / ISIN: GB0006648157
|
14.01.2026 20:19:30
EQT in talks to take over Oxford BioMedica
Buyout of UK-listed group would be latest private equity deal for a European public companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu EQT Corp
Analysen zu EQT Corp
Aktien in diesem Artikel
|EQT Corp
|42,87
|-0,08%
