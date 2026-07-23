EQT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EQT hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at