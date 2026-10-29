EQT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EQT lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,38 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,82 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at