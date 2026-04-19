Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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19.04.2026 10:46:16
EQT warns of exit risks for alternative energy assets held by private equity
With the Gulf war dragging on, investment banks have predicted that demand for clean-energy assets will soarWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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