19.02.2026 06:31:28
EQT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EQT hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 USD je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,27 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,31 USD gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,35 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
