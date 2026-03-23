Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Brenntag SE-Analyse im Blick 23.03.2026 11:19:47

Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie

Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie

Barclays Capital hat die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren.

Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 11:03 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 49,23 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 14,69 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 154 816 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 0,7 Prozent nach. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
23.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
20.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.03.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13.03.26 Brenntag Hold Warburg Research
13.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 51,64 7,38% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen