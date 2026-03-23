Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Analyse im Blick
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23.03.2026 11:19:47
Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Anil Shenoy kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebitda), nachdem der Chemikalienhändler die Konsensschätzung verfehlt hatte. Die Aktie sei zwar im historischen Vergleich niedrig bewertet, doch damit werde sie im Einklang mit dem Konkurrenten IMCD gehandelt und mit einem Aufschlag im Vergleich zu Azelis. Er bevorzugt weiterhin besser als Brenntag spezialisierte Distributoren.
Aktieninformation im Fokus: Die Brenntag SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung
Um 11:03 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 49,23 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 14,69 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 154 816 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 0,7 Prozent nach. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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