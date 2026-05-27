Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 18,22 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 688 624 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,4 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT



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