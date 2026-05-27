E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktieneinstufung
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27.05.2026 13:49:47
Equal Weight-Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen.
Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:33 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 18,22 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 688 624 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,4 Prozent zu Buche. EON SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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