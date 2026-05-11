E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktienempfehlung
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11.05.2026 13:52:51
Equal Weight für EON SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Peter Crampton wertet die Übernahme des britischen Energieversorgers Ovo positiv. Damit gewännen die Deutschen rund 4 Millionen Kunden und stärkten ihre Position als Stromversorger für Privatkunden, schrieb er am Montag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 18,19 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,48 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 803 250 EON SE-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 16,2 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2026 terminiert.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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