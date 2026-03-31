Equal Weight für MTU Aero Engines-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 297,50 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 44,54 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 6 241 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 16,3 Prozent. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.04.2026 veröffentlicht.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT



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