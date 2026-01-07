Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie auf dem Prüfstand
|
07.01.2026 15:07:50
Equal Weight-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktie legte um 14:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 127,40 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,04 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96 734 Merck-Aktien.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Merck KGaA
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
