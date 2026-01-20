Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 12:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 377,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 11,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55 699 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 6,2 Prozent. MTU Aero Engines könnte möglicherweise am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

