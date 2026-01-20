MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Analyse im Fokus
|
20.01.2026 12:19:48
Equal Weight-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 12:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 377,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 11,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55 699 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 6,2 Prozent. MTU Aero Engines könnte möglicherweise am 25.02.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
19.01.26
|DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
13.01.26
|MTU Aero Engines-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform (finanzen.at)
|
13.01.26
|Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse (finanzen.at)
|
12.01.26