Equal Weight von Barclays Capital für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, während das operative Ergebnis im Rahmen gelegen habe, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich hob der Analyst aber auch das schwache Abschneiden bei den wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor. Hier habe sich der Trend im Vergleich zum Schlussquartal 2025 deutlicher abgeschwächt als er erwartet habe.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 11:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 36,93 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 548 491 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 9,4 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.