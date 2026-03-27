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Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktienanalyse 27.03.2026 09:18:07

Equal Weight von Barclays Capital für Henkel vz-Aktie

Equal Weight von Barclays Capital für Henkel vz-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Henkel vz-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman wagte am Freitag einen Ausblick auf die Berichtssaison zum ersten Quartal im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor. Fast alle Akteure hätten bereits negative Signale für den Jahresauftakt gegeben, aber entscheidend seien die Ausblicke auf das zweite Jahresviertel und die Zeit danach. Ein erneuter Inflationsschock werde wieder die Preissetzungsmacht auf die Probe stellen und Margenrisiken erhöhen. Seine Favoriten vor diesen Hintergründen sind L'Oreal, Danone und Unilever, während er auf Henkel und Essity am wenigsten setzt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Henkel vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 67,64 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3,49 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 4 197 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 2,8 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Henkel vz am 07.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Henkel AG

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