Equator Beverage Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Equator Beverage Company Registered hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,1 Millionen USD gegenüber 0,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,19 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,25 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at