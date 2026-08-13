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13.08.2026 06:31:29
Equator Beverage Company Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Equator Beverage Company Registered ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equator Beverage Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Equator Beverage Company Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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