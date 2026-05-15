Equator Beverage Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Equator Beverage Company Registered hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,07 Prozent auf 1,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at