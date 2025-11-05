Equator Beverage Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Equator Beverage Company Registered lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen USD – ein Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equator Beverage Company Registered 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at