Equatorial Energia hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Equatorial Energia veröffentlichte am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Equatorial Energia ein Ergebnis je Aktie von 0,160 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,64 Prozent auf 2,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,240 USD. Im Vorjahr waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Equatorial Energia im vergangenen Geschäftsjahr 9,32 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Equatorial Energia 8,42 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at