EQUATORIAL ENERGIA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EQUATORIAL ENERGIA hat am 25.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,33 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,910 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14,42 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,62 Milliarden BRL umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,33 BRL. Im Vorjahr hatte EQUATORIAL ENERGIA 2,25 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,07 Milliarden BRL, während im Vorjahr 45,37 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at