Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
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20.10.2026 21:13:55
Equifax: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Equifax (NYSE:EFX) announced that its diversified markets revenue grew 8% year over year. Management raised its full-year profitability guidance based on operational efficiency gains. Long-term investors benefit as expanding non-mortgage business verticals reduce the business's reliance on interest rate-sensitive home lending. Three key takeaways from management's comments highlight how this strategic shift is unfolding.
Equifax Workforce Solutions (EWS), the company's workforce verification segment, continues converting its $5 billion total addressable market (TAM), representing its total annual revenue opportunity across government programs, including the Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) and Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).
State agencies are increasingly adopting automated income verification to reduce improper benefit payments and streamline social service delivery. Management secured major renewals and new state contract wins during the year, setting up a clear revenue catalyst for the government business in 2027.
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