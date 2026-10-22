Equifax: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Equifax ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equifax die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 167,79 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 107,11 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 538,46 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Equifax einen Umsatz von 2 052,43 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at