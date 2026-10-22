Equifax hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Equifax hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Equifax mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at