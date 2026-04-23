Equifax hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Equifax präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,35 Prozent auf 1,65 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,62 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at