Equifax legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Equifax hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,54 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,70 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Equifax 1,54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at