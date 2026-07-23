Equifax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Equifax hat am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 135,61 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 109,85 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 395,31 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 765,59 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at