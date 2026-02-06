Equifax öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Equifax hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 129,34 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Equifax noch ein Gewinn pro Aktie von 86,82 ARS in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Equifax mit einem Umsatz von insgesamt 2 228,33 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 418,49 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 57,09 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 414,11 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Equifax ein Gewinn pro Aktie von 276,99 ARS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 202,04 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7 565,41 Milliarden ARS ausgewiesen.

