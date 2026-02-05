Equifax präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Equifax hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Equifax noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,24 Prozent auf 1,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,32 USD gegenüber 4,84 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,07 Milliarden USD, während im Vorjahr 5,68 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

