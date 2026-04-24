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24.04.2026 06:31:29
Equifax stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Equifax veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 125,85 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 69,93 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 338,15 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 522,08 Milliarden ARS in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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