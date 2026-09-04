Equifax Aktie
WKN: 854618 / ISIN: US2944291051
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04.09.2026 18:26:03
Equifax Stock Slides Friday: What's Happening?
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Nachrichten zu Equifax Inc.
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04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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01.09.26
|S&P 500-Wert Equifax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Equifax-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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25.08.26
|S&P 500-Papier Equifax-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Equifax von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Equifax von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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11.08.26
|S&P 500-Titel Equifax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Equifax von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Equifax Inc.
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.