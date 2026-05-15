Equillium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Equillium lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at