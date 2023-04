Equinitis Investition in Simulationstraining bringt den Call-Centern einen signifikanten ROI

Die spielbasierte Lernlösung von Attensi hat große Auswirkungen auf das globale Geschäft im Bereich der Aktienregistrierung.

COLOGNE, Germany, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Training, das auf Computerspielen und digitalen Rollenspielen basiert, zahlt sich für den globalen Aktienregistrar Equiniti (EQ) aus.



Das Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich setzte sich zum Ziel, die Fähigkeiten und Kenntnisse im Kundenservice bei seinen Call-Center-Mitarbeitenden weiter auszubauen, um komplexe Fragen zu Finanzen und Investitionen beantworten zu können.

EQ hat mit Attensi, dem Spezialisten für gamifiziertes Simulationstraining , die Lösung gefunden.

Gemeinsam entwickelten sie eine Reihe von spielbaren Simulationen, die auf folgende Trainingsziele von EQ ausgerichtet waren:

Reduzierung der Trainingszeit

Verringerung der Personalfluktuation, ein allgegenwärtiges Problem in der sich zunehmend entwickelnden Call-Center-Branche

Schnelles und effektives Onboarding neuer Mitarbeitender und Verbesserung der Fähigkeiten erfahrener Mitarbeitender

EQ und Attensi haben sich für die PROCESS-Lösung entschieden und gemeinsam 15 spielbare Module entwickelt, die auf den tatsächlichen Erfahrungen der Mitarbeitenden im Arbeitsleben basieren. Dabei wurden realistische Avatare und 3D-Technologien sowie Gamification-Elemente wie Punktevergabe, Ranglisten und motivierende Wettbewerbe eingesetzt, um den Spaß während des Trainings zu fördern. Das realistische, motivierende Format stellt typische Situationen am Arbeitsplatz nach, so dass das Training für jeden Mitarbeitenden relevant ist. Es bringt die Lernenden außerdem dazu, die einzelnen Module zu wiederholen – durch diese Wiederholung bleibt das Wissen haften.

Entscheidend ist auch, dass die Simulation einen sicheren Raum abseits von Live-Anrufen bietet, in denen Fehler gemacht und korrigiert werden können, ohne dass diese Konsequenzen auf den echten Arbeitsalltag haben. Die Mitarbeitenden lernen dabei stressfrei in einer realistischen Umgebung bis sie bereit sind, mit echten Kunden zu sprechen.

Die Mitarbeitenden waren von dem spielerischen Trainingsansatz begeistert, was sich deutlich in der Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmens-Performance erkennen lässt.

3-facher ROI durch kürzere Trainingszeiten und geringere Mitarbeiterfluktuation

25% weniger Trainingszeit für neue Mitarbeitende

50% weniger Zeit für die Neuqualifizierung langjähriger Mitarbeitender

88% der Wissenslücke geschlossen



Die EQ-Manager sind von den Ergebnissen begeistert.

John Horvath, EQ Site Senior Manager, Operations, Product & Client Services, sagte:

"Attensi hilft uns, unsere Langzeitvision und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen: Wir möchten über selbstständige Mitarbeitende im Kundendienst verfügen, die unseren Kunden das erstklassige Erlebnis bieten können, das sie erwarten."

Attensi bietet auch Unternehmensvorteile, indem es detaillierte Daten liefert, die zeigen, wie gut das Lernen funktioniert und wo zusätzliche Aufmerksamkeit hilfreich ist.

"Es liefert uns die Daten, um in die Backend-Anwendung zu schauen und zu sehen, wie unsere Agenten sie nutzen", erklärt EQ Manager Nick Kalinka. "Es ermöglicht uns, Trends zu erkennen. Die Datenanalyse, die hinter Attensi steht, öffnet uns viele Türen, wenn es darum geht, wie wir unser Training gestalten wollen. All das ist sehr positiv."

Huw Newton-Hill, General Manager und Head of Professional & Financial Services bei Attensi US, sagte: "Wir sind äußerst zufrieden mit der Lösung, die wir mit EQ entwickelt haben.

Für uns geht es darum, unser Fachwissen im Bereich Training zu nutzen, um Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und die Leistung von Unternehmen zu steigern. Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass diese Art des Trainings extrem effektiv ist, weil es Techniken und Technologien verwendet, die die Menschen bereits kennen, lieben und verstehen. Sie lieben die Lernmodule, weil sie Spaß machen, flexibel und leicht zu verstehen sind. Das führt dazu, dass sie Module wiederholen und erneut spielen. Diese Wiederholung sorgt dafür, dass das Gelernte haften bleibt – und das ist der größte Erfolg beim Training."

ÜBER ATTENSI

Attensi ist der weltweit führende Anbieter von hocheffektivem Gamification-Training – der effektivsten Methode, Ihre Mitarbeitenden weiterzubilden und Ihre KPIs deutlich zu verbessern. Motivieren Sie Ihre Mitarbeitenden mit immersivem 3D-Training, das auf den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Psychologie, des Lernens und des Gamings basiert.

Ob auf dem Handy, am Computer oder in VR: Geben Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen, und zwar mit Trainings, die sie gerne machen und freiwillig wiederholen. Stellen Sie ihre individuelle Arbeitsumgebung mit immersiven 3D-Grafiken, realistischen Szenarien und interaktiven Dialogen mit sprechenden Avataren nach, um Unternehmenswissen skalierbar zu schulen. Und das alles in einer sicheren Learning-by-Doing-Umgebung.

Attensi hat gamifiziertes Simulationstraining in über 150 Ländern und in mehr als 50 Sprachen umgesetzt. Zu unseren Kunden gehören Mercedes, Accenture, KPMG, Equinor, Circle K, Bosch Siemens Hausgeräte, NHS, Wagamama's, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr. Attensi hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und betreibt Büros in London, Köln, Boston und Palo Alto.

