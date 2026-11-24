Equinix Aktie
WKN: 165241 / ISIN: US29444U5020
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25.11.2026 00:04:55
Equinix: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Equinix (NASDAQ:EQIX) announced double-digit growth across its core financial metrics and raised its full-year guidance. The global data center operator benefits from broad enterprise artificial intelligence adoption, expanding pricing power on renewals, and rapid retail footprint additions that secure revenue years in advance.
Three takeaways from management's comments show how the business is compounding value.
High enterprise demand for specialized data center space has created supply constraints across major metro markets. Because customers rely on interconnected networks to run core workloads, Equinix is raising prices on new deals while negotiating higher rates as existing contracts renew.
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