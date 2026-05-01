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01.05.2026 06:31:29
Equinix gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Equinix hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 4,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Equinix 3,50 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Equinix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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