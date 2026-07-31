Equinix: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Equinix hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equinix ein EPS von 3,75 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at