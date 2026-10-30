Equinix: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Equinix hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,93 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,81 USD je Aktie erzielt worden.

Equinix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at