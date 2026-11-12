Equinor Aktie
WKN: 675213 / ISIN: NO0010096985
|
12.11.2026 19:00:03
Equinor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Equinor (NYSE:EQNR) raised its full-year production growth guidance from 3% to around 4%. High field performance across key offshore assets expands operating cash flow. Higher output provides financial flexibility when energy prices fluctuate.
Three things management said stand out.
High operational uptime across key offshore assets led management to raise its full-year output targets. Field regularity on the Norwegian continental shelf and ramping production at international projects create steady operating volume. Operational execution remains the company's primary defense against lower commodity prices because higher output directly supports cash generation.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equinor
|
14.10.26
|Equinor entdeckt neue Öl- und Gasressourcen mit Petoro und TotalEnergies - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
29.09.26
|Uniper-Aktie gefragt: RWE und KKR erwägen gemeinsamen Einstieg - auch Equinor meldet Interesse an (dpa-AFX)
|
24.08.26
|Uniper sichert sich Erdgas aus Norwegen: Vertrag mit Equinor geschlossen - Aktien uneins (dpa-AFX)
|
07.07.26
|BP-Aktie fester: Bay-du-Nord-Anteile an Equinor abgestoßen (Dow Jones)
Analysen zu Equinor
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Equinor
|38,74
|0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.