Equinor: AKTIONÄR-Top-Tipp auf Allzeithoch

Es ist geschafft: Die Aktie von Equinor ist in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld auf ein neues Allzeithoch geklettert. Ausgehend vom Tief inmitten des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 haben sich die Anteilscheine des norwegischen Energieriesen mittlerweile fast verdreifacht. Und blickt man auf die aktuelle Bewertung, so muss damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein. So ist die Aktie mit einem KGV von 9 immer noch günstig bewertet. Und das Unternehmen ist vielen Konkurrenten aus dem Energiesektor fast schon meilenweit voraus beim Ausbau der erneuerbaren Energien. So will der Konzern, der früher noch recht „monothematisch“ Statoil hieß, bis zum Jahr 2030 über eine installierte Windkraftleistung von 12 bis 16 Gigawatt verfügen – womit man zweifellos zu den führenden Playern in diesem wichtigen Zukunftsmarkt zählen dürfte. Darüber hinaus forciert Equinor – ­typisch norwegisch – auch den Ausbau weiterer umweltschonender Aktivitäten. So soll beispielsweise das Engagement im Solarbereich weiter ausgebaut werden. Auch gibt es Projekte zur CO2-Abscheidung, die vermutlich auch in den kommenden Jahren gerade bei CO2-intensiven Betrieben unverzichtbar werden könnte.Equinor scheffelt aktuell noch üppige Gewinne im Geschäft mit Öl und Gas und nutzt dies auch für den Ausbau von sauberen Energien. Für langfristig orientierte Anleger bietet der ehemalige AKTIONÄR-Top-Tipp damit einen sehr attraktiven Mix.