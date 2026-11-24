Equinor Aktie
WKN: 675213 / ISIN: NO0010096985
|Langfristiger Deal
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24.11.2026 08:00:00
Equinor-Aktie: VNG sichert sich Erdgas aus Norwegen bis 2044
VNG setzt auf mehrere Bezugswege
VNG beliefert unter anderem Stadtwerke, Industrieunternehmen und Kraftwerksbetreiber. Der Vertrag soll nach Angaben des Unternehmens das Gasportfolio langfristig absichern. Daneben kaufe VNG Gas flexibel über europäische Handelsmärkte ein. Zum Preis der Vereinbarung machte das Unternehmen keine Angaben.
VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller sagte, der Vertrag schaffe Planungssicherheit und sichere Kunden zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle.
Gasversorgung derzeit stabil
Die Bundesnetzagentur bewertete die Gasversorgung in Deutschland in ihrer jüngsten Lageeinschätzung vom 20. November als stabil. Das Risiko einer angespannten Versorgung schätzte sie als gering ein. Die Speicher waren zu 57,1 Prozent gefüllt und damit deutlich niedriger als in Vergleichszeiträumen früherer Jahre. Sinkende Speicherstände seien für sich genommen kein Hinweis auf eine Mangellage.
Norwegen wichtigster Gaslieferant
Norwegen war 2025 mit 44 Prozent der größte Lieferant bei den deutschen Gasimporten. VNG-Chef Heitmüller ist zugleich Honorarkonsul des Königreichs Norwegen in Leipzig. Das Konsulat hat seinen Sitz im gleichen Gebäude wie VNG.
/djj/DP/zb
LEIPZIG/OSLO (dpa-AFX)
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