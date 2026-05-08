Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 293,11 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 170,68 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39 443,34 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31 015,77 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at