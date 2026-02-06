Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 124,57 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 121,61 ARS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 36 352,26 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR 26 518,08 Milliarden ARS umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 402,77 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR 476,25 ARS je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Equinor ASA ADR Cert Deposito Arg Repr 0166666667 ADR 131 802,18 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 93 858,44 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

