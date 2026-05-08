Equinor ASA (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Equinor ASA (spons ADRs) hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 29,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at