Equinor ASA (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Equinor ASA (spons ADRs) hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Equinor ASA (spons ADRs) 0,720 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Equinor ASA (spons ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,26 Milliarden USD im Vergleich zu 26,26 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,606 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 22,66 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,95 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Equinor ASA (spons ADRs) ein Gewinn pro Aktie von 3,11 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 106,16 Milliarden USD, während im Vorjahr 102,11 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD sowie einen Umsatz von 103,30 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at