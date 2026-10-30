Equinor ASA (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Equinor ASA (spons ADRs) gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,08 Milliarden USD – ein Plus von 27,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equinor ASA (spons ADRs) 26,00 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at