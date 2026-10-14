TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Vor Norwegen
|
14.10.2026 13:24:00
Equinor entdeckt neue Öl- und Gasressourcen mit Petoro und TotalEnergies - Aktien im Plus
Förderung über bestehende Infrastruktur geplant
"Wir planen, den Fund schnell an bestehende Unterwasseranlagen anzubinden und die Mengen über die Plattform Oseberg Sor zu fördern", sagte Frode Skarstein, Equinors Senior Vice President für Exploration und Produktion West. "Durch die Nutzung bereits bezahlter Infrastruktur erzielen wir eine gute Ressourcenausschöpfung und wettbewerbsfähige Barrel."
Equinor teilte weiter mit, dass Norwegen 20 Prozent des europäischen Ölbedarfs und 30 Prozent des Gasbedarfs decke. Da die Produktion aus bestehenden Feldern mit zunehmender Reife jedoch zurückgehe, seien kontinuierliche Exploration und die Erschließung von Randfunden in der Nähe bestehender Infrastruktur erforderlich. Nur so könnten ein hohes Aktivitätsniveau und die zuverlässige Energieversorgung Europas aufrechterhalten werden.
Equinor plant weitere Bohrungen bis 2035
Bis 2035 plant Equinor, 200 explorationsnahe Bohrungen durchzuführen und rund 75 Unterwasserprojekte zu realisieren.
Equinor strebt an, die Produktion auf dem norwegischen Festlandsockel 2035 bei 1,3 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag stabil zu halten. Rund 70 Prozent davon sollen aus neuen Bohrungen und Erschließungen stammen, hieß es.
TotalEnergies-Aktie reagiert
Die Aktie von TotalEnergies gewinnt an der Euronext in Paris zeitweise 0,13 Prozent auf 79,99 Euro. Titel von Equinor gewinnen in Oslo zeitweise 1,50 Prozent auf 432,60 NOK.
DOW JONES-
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