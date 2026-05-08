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08.05.2026 06:31:29
Equinor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Equinor hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,06 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equinor ein EPS von 10,74 NOK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,82 Prozent auf 270,59 Milliarden NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 325,32 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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