Equinor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Equinor hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,25 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 255,30 Milliarden NOK – eine Minderung von 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 292,65 Milliarden NOK eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,607 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 21,95 Milliarden USD erwartet.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 20,15 NOK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Equinor ein Gewinn pro Aktie von 33,55 NOK in den Büchern gestanden.

Equinor hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 098,92 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 102,37 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD und einen Umsatz von 102,88 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at