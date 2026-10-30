Equinor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Equinor hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,18 NOK gegenüber -0,810 NOK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 313,31 Milliarden NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Equinor einen Umsatz von 262,70 Milliarden NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.at