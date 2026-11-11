Equinox Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Equinox Gold hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Equinox Gold hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at