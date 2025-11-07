Equinox Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equinox Gold hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Equinox Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,13 Milliarden CAD im Vergleich zu 584,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at