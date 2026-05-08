Equinox Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Equinox Gold hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equinox Gold ein EPS von -0,240 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Equinox Gold 1,18 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 608,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at